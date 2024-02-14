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Сегодня, 14:20

«Амур» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Амур» дома победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

Дубль за хабаровчан оформил Владислав Барулин. Еще по одной шайбе забросили Станислав Бочаров и Ян Дрозг.

За гостей отличились Сергей Телегин и Чарльз Робинсон.

«Амур» (66 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

«Трактор» (72) потерпел пятое поражение кряду и идет шестым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» — «Трактор» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Телегин — 6 (Сошников, Родуолд), 7:26 — 0:1. Дрозг — 8 (Капустин), 14:11 — 1:1. Бочаров — 13 (Коршков, Барулин), 22:56 — 2:1. Барулин — 16 (Коршков, Щемеров), 30:49 — 3:1. Барулин — 17 (Бочаров), 48:34 — 4:1. Робинсон — 9 (Котляревский), 58:32 — 4:2.

Вратари: Бобков (30:27 — 30:49) — Фукале (59:44).

Штраф: 15 — 11.

Броски: 39 (17+12+10) — 36 (8+15+13).

Судьи: Соин, Юдаков.

14 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 6630 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
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4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 63 33 30 72
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