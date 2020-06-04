Как стало известно «СЭ», форвард Тэйлор Бек будет зарабатывать в «Металлурге» 55 миллионов рублей за сезон. Сегодня он был обменян из «Авангарда» на защитника Алексея Береглазова и нападающего Илью Каблукова. В омском клубе Бек получал 75 миллионов, его контракт был переподписан.

29-летний канадец в 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата набрал 36 (14+22) очков при показателе полезности «-2». В 6 играх плей-офф у него 3 результативные передачи при «-6».