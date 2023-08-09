Зарипов о приглашении в «Ак Барс»: «Не поверил даже, а мама сказала, что всегда мечтала переехать в Казань»
Экс-нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов вспомнил о своих впечатлениях от приглашения в казанский клуб в 2001 году.
«Однажды мне поступил звонок, и когда я услышал, что это представители «Ак Барса», то я даже не сразу поверил. Поверить было трудно, все-таки «Ак Барс» — один из самых топовых клубов лиги. Но услышав в трубке, что меня хотят тут видеть, что я состоялся как хоккеист, что мне хотят помочь развиваться, я не раздумывая сказал, что приеду.
Пришел домой, сказал обо всем маме, на что услышал в ответ, что она давно мечтала переехать в Казань. С того сезона моя карьера, мои результаты пошли в гору. Сегодня они говорят сами за себя. Конечно, это не я один всего добился, спасибо моим партнерам по тройке, всей по команде», — сказал Зарипов.
Зарипов играл за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год, а также с 2018 по 2013 и выиграл в составе клуба четыре чемпионата страны и три Кубка Гагарина.
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ЦСКА – Ак Барс
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