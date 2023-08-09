Третьяк о Зарипове: «Мы все приехали в Казань признаться в любви к Данису. Он посвятил свою жизнь хоккею и стране»
Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своими эмоциями от визита в Казань на прощальный матч бывшего нападающего «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Даниса Зарипова.
«Мы все приехали сюда признаться в любви к дорогому Данису. Он всю жизнь посвятил хоккею, своей команде и своей стране. Спасибо ему и болельщикам, команде. На этот матч приехали чемпионы мира, Олимпийских Игр. Спасибо организаторам встречи, здорово, что клуб празднует встречу своего героя.
Наш легендарный человек семь лет выходил в форме сборной, трижды выигрывал звание чемпиона мира, с честью защищал российский хоккей. Теперь хочется пожелать ему новых побед на новом поприще», — сказал Третьяк.
На счету Зарипова три золотых медали чемпионатов мира, а также серебро и бронза. Помимо этого, хоккеист был участником Олимпийских Игр в Ванкувере в 2010 году.
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