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Зарипов считает, что в вынесенных матчах КХЛ должно быть задействовано больше стран

18:32
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КХЛ должна вовлекать больше стран и команд для проведения вынесенных матчей, считает форвард «Ак Барса» Данис Зарипов. Вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» пройдет 3 декабря в Дубае.

«Надо менять локацию, — цитирует Зарипова ТАСС 2 декабря. — Нет ничего плохого, что вынесли матч в страну с жарким солнцем, но нужно побольше стран и больше команд задействовать. Пошутили, что в НХЛ есть «Зимняя классика», а у нас «Классика на песке».

Ранее лига проводила вынесенные игры в Вене, Цюрихе и Давосе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13092475

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Евгений Петров все материалы автора
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