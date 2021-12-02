Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Иностранные хоккеисты заработают почти 4 миллиарда рублей в российских клубах КХЛ в этом сезоне

17:32
Рид Буше. Фото ХК «Локомотив»
Рид Буше. Фото ХК «Локомотив»
Теги:

«СЭ» стали известны зарплаты всех иностранцев, выступающих в российских клубах КХЛ (в том числе суммы компенсаций за расторгнутые контракты).

В 19 командах лиги на данный момент в этом сезоне сыграло 100 легионеров, которые зарабатывают суммарно 3,927 миллиарда рублей. Это на 154 миллиона рублей меньше, чем в прошлом сезоне, хотя количество сыгравших в лиге иностранцев увеличилось (с 95 до 100).

Средняя зарплата легионера в КХЛ сейчас составляет 39,3 миллиона рублей в год, это почти на 4 миллиона меньше, чем в прошлом сезоне.

Сколько миллиардов увозят иностранцы из российских клубов КХЛ? Зарплаты всех легионеров лиги

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
Читайте также
«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались
В Германии раскритиковали слова генсека НАТО об отсутствии у РФ сферы влияния
3
4