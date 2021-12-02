КХЛ: ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 2 декабря
09:45
Сегодня, 2 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей. В центральной встрече ЦСКА на своем льду примет ярославский «Локомотив».
«Барыс» — «Динамо» Москва (16.30 мск)
«Автомобилист» — «Спартак» (17.00)
«Трактор» — «Амур» (17.00)
«Торпедо» — «Металлург» (19.00)
«Куньлунь» — «Нефтехимик» (19.30)
«Сочи» — «Сибирь» (19.30)
ЦСКА — «Локомотив» (19.30)
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Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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