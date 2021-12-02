Сегодня, 2 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей. В центральной встрече ЦСКА на своем льду примет ярославский «Локомотив».

«Барыс» — «Динамо» Москва (16.30 мск)

«Автомобилист» — «Спартак» (17.00)

«Трактор» — «Амур» (17.00)

«Торпедо» — «Металлург» (19.00)

«Куньлунь» — «Нефтехимик» (19.30)

«Сочи» — «Сибирь» (19.30)

ЦСКА — «Локомотив» (19.30)

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