Зарипов о прощальном матче: «Пригласил тех, кто считал правильным. Благодарен Овечкину, что он сразу согласился»
Экс-нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов рассказал о том, как выбирал, кого пригласить на свой прощальный матч.
«Я пригласил тех, кого считал правильным позвать. Сразу было понятно, что всех-всех не получится, иначе тут придется проводить целый турнир. Формат матча выбран был такой, что участвуют самые близкие друзья. Это те, с кем я начинал, с кем выигрывал Кубок Гагарина и с кем выигрывал чемпионат мира.
Овечкин? Открою секрет, что было не так тяжело позвать Сашу. Как только мы определились с датой, он сразу без раздумий сказал, что будет. Я очень благодарен, что он так отнесся ко мне и ко всем нам. И проведет сегодня один из своих первых матчей в сезоне, наверняка и пару шайб забьет», — сказал Зарипов журналистам на пресс-конференции по случаю завершения карьеры хоккеиста.
Прощальный матч 42-летнего Зарипова проходит в среду, 9 августа. В игре примут участие Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин и многие другие известные хоккеисты.
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