Зарипов о прощальном матче: «Не ожидал увидеть столько представителей СМИ на своей игре»
Бывший нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов рассказал об эмоциях перед стартом своего прощального матча.
«Честно, не ожидал, что будет очень много представителей СМИ, но мне приятно, что есть такое внимание к этому мероприятию. Надеюсь, оно пройдет, как задумано, без сбоев и ошибок. Эмоции захватывают, волнение очень сильное. Но от этого никуда не деться, будем стараться не показывать его.
В течение двух недель мы вели подготовку к этой игре. Идет обширное общение, связь с друзьями и знакомыми, участниками матча. Я готов ко всему, но сегодняшний день эмоционально начался все равно ярко, и сейчас чем ближе к матчу — тем больше накатывает эмоций. Будем стараться провести его на высшем уровне. Ребята для меня тут приготовили сюрпризы, так что красочные наряды арены для меня еще впереди», — сказал Зарипов журналистам на пресс-конференции по случаю завершения карьеры хоккеиста.
Последний официальный матч 42-летний Зарипов сыграл в феврале 2023 года в рамках регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (3:6).
Прощальный матч Даниса Зарипова состоится в среду, 9 августа в Казани.
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