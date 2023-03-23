Захаркин: «Нельзя сказать, что «Торпедо» Ларионова играло в атакующий и бесшабашный хоккей»
Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин высказался о выступлении «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова в этом сезоне.
«Я думаю, Игорь — разумный человек, нельзя сказать, что его команда играла в атакующий и бесшабашный хоккей. Это два разных термина. Любой тренер понимает: как был ни играла команда в атаке, надо хорошо обороняться. Другое дело, что Ларионов позволяет игрокам больше рисков, подключает, например, защитников к атаке. Но это современный хоккей, сейчас так играют. Я не думаю, что это безрассудство. Просто философия тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Захаркина.
Во втором раунде плей-офф КХЛ «Торпедо» уступило в серии СКА, проиграв все четыре матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
11.03
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22.03
23.03
24.03
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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