Кожевников призвал писать фамилии игроков в КХЛ русскими буквами
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался за смену написания фамилий игроков на джерси в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с латинских букв на кириллицу.
«Поменять написание фамилий на русский язык? Фамилии игроков английскими буквами были сделаны, чтобы за границей, например, канадцы покупали трансляции КХЛ. Раньше там смотрели матчи, потому что людей говорящих по-русски полно. Если сейчас никто не покупает, то, конечно, можно русские вернуть. Ничего страшного от этого не будет. Но если так говорить, то надо и билборды менять, и вообще все. Это широкая тема. Мы же с этим не боремся, ведь половина Москвы в английских фирмах. Давайте менять все вывески, которые на английском языке, я за это!» — приводит слова Кожевникова Legalbet.
В июне 2011 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила свод правил, в котором устанавливалось написание фамилий игроков латинскими буквами.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -