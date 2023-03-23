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Сегодня, 15:37

Кожевников призвал писать фамилии игроков в КХЛ русскими буквами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался за смену написания фамилий игроков на джерси в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с латинских букв на кириллицу.

«Поменять написание фамилий на русский язык? Фамилии игроков английскими буквами были сделаны, чтобы за границей, например, канадцы покупали трансляции КХЛ. Раньше там смотрели матчи, потому что людей говорящих по-русски полно. Если сейчас никто не покупает, то, конечно, можно русские вернуть. Ничего страшного от этого не будет. Но если так говорить, то надо и билборды менять, и вообще все. Это широкая тема. Мы же с этим не боремся, ведь половина Москвы в английских фирмах. Давайте менять все вывески, которые на английском языке, я за это!» — приводит слова Кожевникова Legalbet.

В июне 2011 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила свод правил, в котором устанавливалось написание фамилий игроков латинскими буквами.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-prizval-pisat-familii-igrokov-khl-russkimi/
Хоккей
КХЛ
Александр Кожевников
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