Загитова назвала любимый клуб КХЛ

Российская фигуристка Алина Загитова назвала клубы КХЛ, за которыми следит.

«В принципе, слежу за всеми командами, но болею за «Ак Барс». И смотрю иногда игры СКА», — приводит слова Загитовой пресс-служба «Сочи».

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

С декабря 2019 года российская фигуристка не выходит на лед в официальных турнирах.