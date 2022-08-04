Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Авангарда» (4:6) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open и устроенные драки.

— Настраивали ребят на победу, — сказал Назаров. — Эмоции захлестнули. Наверное, пропустили один-два лишних гола. Даже была возможность сыграть вничью. Поблагодарил ребят и дал им завтра выходной.

— В чем «Сочи» сегодня был лучше, чем в прошлом матче?

— В желании победить, независимо от соперника. Это наша установка на каждый матч. Играют не контракты, не бонусы, а люди. Если твое желание зашкаливает, то ты можешь обыграть любого.

— Откуда такая любовь к «Авангарду», что вы не первый раз устраиваете массовую драку с омичами?

— Я играл в Омске целый год. Это великая команда со своими традициями. Омск мне нравится как город. Никакого хейта. Хайповый клуб — хайпуем вместе.

— За что вы сегодня на массовую драку выставили Бабенко, который совсем не боец?

— Он мне рассказывал, что боксом летом занимался.

— Видимо, соврал?

— Да. Обманул меня, чтобы я его не выгнал. А я ему говорю: «Иди, раз боксом занимался». А он: «Да я пошутил».

— В чем польза от таких драк? Они повлияли на ход игры?

— Польза — это вы, журналисты. Если бы вам не понравилось, вы бы не пришли, да? Вам нравится, вы сюда прилетели. Мы даем шоу. Признаю, что у меня состав слабее. Но повторюсь, играют не контракты, а люди. У людей должна быть мотивация. Если получится наложить ее на немотивацию, то будут шансы победить.