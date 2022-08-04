Назаров — о драке с «Авангардом»: «Хайповый клуб — хайпуем вместе»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Авангарда» (4:6) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open и устроенные драки.
— Настраивали ребят на победу, — сказал Назаров. — Эмоции захлестнули. Наверное, пропустили один-два лишних гола. Даже была возможность сыграть вничью. Поблагодарил ребят и дал им завтра выходной.
— В чем «Сочи» сегодня был лучше, чем в прошлом матче?
— В желании победить, независимо от соперника. Это наша установка на каждый матч. Играют не контракты, не бонусы, а люди. Если твое желание зашкаливает, то ты можешь обыграть любого.
— Откуда такая любовь к «Авангарду», что вы не первый раз устраиваете массовую драку с омичами?
— Я играл в Омске целый год. Это великая команда со своими традициями. Омск мне нравится как город. Никакого хейта. Хайповый клуб — хайпуем вместе.
— За что вы сегодня на массовую драку выставили Бабенко, который совсем не боец?
— Он мне рассказывал, что боксом летом занимался.
— Видимо, соврал?
— Да. Обманул меня, чтобы я его не выгнал. А я ему говорю: «Иди, раз боксом занимался». А он: «Да я пошутил».
— В чем польза от таких драк? Они повлияли на ход игры?
— Польза — это вы, журналисты. Если бы вам не понравилось, вы бы не пришли, да? Вам нравится, вы сюда прилетели. Мы даем шоу. Признаю, что у меня состав слабее. Но повторюсь, играют не контракты, а люди. У людей должна быть мотивация. Если получится наложить ее на немотивацию, то будут шансы победить.
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|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
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