Задрафтованный «Нью-Джерси» защитник Орлов подписал двусторонний контракт со «Спартаком» на 4 года

«Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Даниилом Орловым.

Двустороннее соглашение с 18-летним россиянином рассчитано на 4 года.

В сезоне-2021/22 хоккеист выступал за команду «Сахалинские Акулы» в МХЛ, на его счету 30 (9+21) очков в 54 матчах регулярного чемпионата.

На минувшем драфте НХЛ-2022 Орлов был выбран «Нью-Джерси» в четвертом раунде под общим 110-м номером.