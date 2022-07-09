«Сочи» расторг контракт с нападающим Дмитрием Колготиным

«Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Дмитрием Колготиным.

28-летний хоккеист выступал за клуб с 2020 года. Всего в КХЛ он принял участие в 84 матчах и набрал 22 (11+11) очка.

Колготин — воспитанник серовской школы хоккея (Свердловская область). Начал заниматься хоккеем в системе местного «Металлурга». На профессиональном уровне он дебютировал в составе нижегородской «Чайки» из МХЛ.

В 2019 году форвард вошел в состав студенческой сборной России. Колготин является победителем Универсиады в Красноярске.