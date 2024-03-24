Новиков: «СКА не ожидал, что столкнется с таким сопротивлением от «Автомобилиста»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

В данный момент петербургский клуб уступает в серии со счетом 1-3.

«Я думаю, что от команды немного завышены ожидания. Да, это неплохая, можно сказать, хорошая команда, но это не «Красная машина» Тихонова. СКА не ожидал, что столкнется с таким сопротивлением от «Автомобилиста». Может так получиться, что это рубикон для них. Если они пройдут «Автомобилист», то у них может открыться дорога на самый верх», — цитирует Новикова Metaratings.ru.

Пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом» состоится 25 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.