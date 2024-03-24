Канарейкин: «У СКА есть шансы зацепиться за серию с «Автомобилистом»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил шансы СКА одержать победу в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

В данный момент петербургский клуб уступает в серии со счетом 1-3.

«Шансы зацепиться за серию есть. Эта серия идет с 0:3, но победа достигнута, а дальше надо смотреть, как пойдет. Почему все так складывается? Во-первых, отметим очень организованную игру «Автомобилиста». Хорошо смотрится линия обороны, Аликин хорошо работает. Большинство у них работает. Это основные моменты, которые помогают «Автомобилисту» вести в серии. Что касается СКА, то понятно, что потеря ключевого защитника Никишина влияет на команду. У него было по 30 минут игрового времени за матч», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

Пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом» состоится 25 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.