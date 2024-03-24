«Спартак» сыграет с «Металлургом» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ во вторник, 26 марта. Игра пройдет в Москве на арене «Мегаспорт». Начало — в 19:30 по московскому времени. В случае необходимости следующие игры серии будут проходить через день.

Изначально игра должна были пройти 23 марта, но она была перенесена в связи с трагедией в Подмосковье. В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 133 человека, количество жертв может увеличиваться. Число пострадавших — 152.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Наблюдать за игрой можно в прямом эфире на официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 также транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Спартак» обыграл «Металлург» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 5:2. Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу «Металлурга».

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