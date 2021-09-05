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Юрий Михайлис: «Ортио оставлял нас в борьбе, особенно во втором и третьем периодах»

17:52
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2).

«Игра была на встречных курсах: атака туда, атака обратно. Йони Ортио оставлял нас в борьбе, особенно во втором и третьем периодах. В концовке не получилось играть в тот хоккей, в который мы планировали. Нам нужно немного времени: пока ребята слишком суетятся, особенно в большинстве», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/05/488656.html

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Иван Шитик все материалы автора

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