КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей дня.

В в воскресенье, 5 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Барыс — Металлург. 14:00

Автомобилист — Салават Юлаев. 15:00

Ак Барс — Торпедо НН. 17:00

Северсталь — Динамо Мн. 17:00

Динамо М — Сибирь. 17:00

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ