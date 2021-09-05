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КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей дня

10:00
КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей дня.
КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей дня.
В в воскресенье, 5 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Барыс — Металлург. 14:00

Автомобилист — Салават Юлаев. 15:00

Ак Барс — Торпедо НН. 17:00

Северсталь — Динамо Мн. 17:00

Динамо М — Сибирь. 17:00

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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