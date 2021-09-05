КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей дня
10:00
В в воскресенье, 5 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей.
Барыс — Металлург. 14:00
Автомобилист — Салават Юлаев. 15:00
Ак Барс — Торпедо НН. 17:00
Северсталь — Динамо Мн. 17:00
Динамо М — Сибирь. 17:00
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