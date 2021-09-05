Воробьев — о победе над «Барысом»: «Еще есть что можно улучшить в игре Зернова»
17:22
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1).
«На старте мы схватили пару удалений, что поменяло нам игру. Но сыграли в целом хорошо, раза четыре попали в штанги. Наши новички — ребята хорошие, мы за ними давно смотрели. Это рабочие ребята, которых нам не хватало.
Зернов забросил две с «Автомобилистом», сегодня провел добротный матч. Но еще есть что можно улучшить в его игре. Травмированный Дронов уехал в Магнитогорск, пока у меня нет точной информации по его состоянию», — цитирует тренера сайт КХЛ.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю