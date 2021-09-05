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Воробьев — о победе над «Барысом»: «Еще есть что можно улучшить в игре Зернова»

17:22
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1).

«На старте мы схватили пару удалений, что поменяло нам игру. Но сыграли в целом хорошо, раза четыре попали в штанги. Наши новички — ребята хорошие, мы за ними давно смотрели. Это рабочие ребята, которых нам не хватало.

Зернов забросил две с «Автомобилистом», сегодня провел добротный матч. Но еще есть что можно улучшить в его игре. Травмированный Дронов уехал в Магнитогорск, пока у меня нет точной информации по его состоянию», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/05/488656.html

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Иван Шитик все материалы автора

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