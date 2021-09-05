Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1).

«На старте мы схватили пару удалений, что поменяло нам игру. Но сыграли в целом хорошо, раза четыре попали в штанги. Наши новички — ребята хорошие, мы за ними давно смотрели. Это рабочие ребята, которых нам не хватало.

Зернов забросил две с «Автомобилистом», сегодня провел добротный матч. Но еще есть что можно улучшить в его игре. Травмированный Дронов уехал в Магнитогорск, пока у меня нет точной информации по его состоянию», — цитирует тренера сайт КХЛ.