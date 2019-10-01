Юлиус Гудачек: «Нельзя так в дерби играть»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал результат матча против ЦСКА (3:9).

— Ненужные ошибки совершили, ЦСКА все атаки завершал просто бросками, — приводит слова голкипера официальный сайт КХЛ. — У нас было много ненужных удалений. Очень плохой матч для нашей команды, нельзя так в дерби играть. Мы повели в счете, затем они отыгрались. Вторую шайбу я должен был ловить. Мы вернулись в игру, сравняв счет, а затем все посыпалось.

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