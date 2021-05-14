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Йокипакка не покинет «Сибирь» в это межсезонье, О'Делл с большой вероятностью расторгнет контракт

12:43
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Как стало известно «СЭ», «Сибирь» не будет расставаться с финским защитником Юрки Йокипаккой в это межсезонье.

При этом клуб с большой вероятностью расторгнет контракт с канадским нападающим Эриком О'Деллом, который пропустил большую часть регулярки из-за травмы. Действующие соглашения хоккеистов с новосибирским клубом действуют до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне Йокипакка провел 59 матчей, в которых набрал 24 (5+19) очка. На счету О'Делла 3 (1+2) очка в 9 матчах.

(Иван Богун)

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