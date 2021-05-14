«Амур» продлил контракт с Горшковым
10:32
Форвард Александр Горшков продлил контракт с «Амуром», сообщает Twitter КХЛ.
Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2021/22.
Горшков выступает за «Амур» с 2017 года. В минувшем сезоне хоккеист провел 50 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко.
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