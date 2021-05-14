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«Амур» продлил контракт с Горшковым

10:32
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Форвард Александр Горшков продлил контракт с «Амуром», сообщает Twitter КХЛ.

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2021/22.

Горшков выступает за «Амур» с 2017 года. В минувшем сезоне хоккеист провел 50 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко.

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