Генменеджер «Ак Барса» объяснил уход Яруллина
Генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в интервью «СЭ» рассказал о трансферной кампании клуба в межсезонье.
— Из «Ак Барса» уходит защитник Альберт Яруллин. Это стало потрясением для всех любителей хоккея Казани. Что произошло?
— Для клуба это очень болезненный удар. Яруллин — это игрок основного состава, топ-хоккеист, лидер команды в раздевалке и на льду. Честный, добросовестный, верующий парень. Скажу, что сделали все, чтобы оставить Альберта. Мы делали ему достойное предложение, давали контракт на три года, но Яруллин все равно подписал контракт с «Трактором». Как он объяснил, ему захотелось сменить обстановку.
— Это не вопрос денег?
— Нет, никаких торгов вообще не было. Это не вопрос финансов, мы были готовы пойти на любые его условия. После окончания сезона мы чаще общались с Яруллиным через агента, вы знаете, он соблюдает пост в Рамадан и на контакт идет неохотно.
— Считалось, что вы решили сэкономить на Яруллине.
— Нет-нет. Я уже поговорил с Альбертом, прямо спросил, может быть, он уходит из-за тренерского штаба. Сейчас кто-то говорит, что от Дмитрия Квартальнова якобы бегут хоккеисты, эта версия является популярной среди болельщиков. Но Яруллин заверил, что причина не в Квартальнове, а он благодарен тренерскому штабу за все время работы. Может быть, Альберт в интервью вам скажет больше, но мы о некоторых мотивах переезда Яруллина в Челябинск говорить не имеем права.
— Но вам он назвал истинные причины?
— Да, но рассказать о них не могу.
(Алексей Шевченко)
«Яруллин уходит не из-за денег и не за Квартальнова. Он хочет сменить обстановку». Генменеджер «Ак Барса» — о громком трансфере
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