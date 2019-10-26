«Йокерит» в овертайме обыграл «Северсталь»

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме обыграл «Северсталь» со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Петер Регин.

Для «Северстали» это четвертое поражение подряд. «Йокерит» одержал третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Йоэнсуу — 5 (бол., Хаапала, Лехтонен), 25:03 — 0:1. Шулак — 1 (Макеев, Бодров), 56:53 — 1:1. Регин — 6 (Хаапала), 62:13 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Калниньш.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (14+7+13+1) — 26 (6+11+8+1).

Судьи: Кулев, Овчинников.

26 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».