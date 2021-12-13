Защитник «Йокерита» Виталий Меньшиков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:5).

«Нас подвели удаления — нельзя давать такой обученной команде, как «Динамо», столько шансов. Переломный момент в матче — когда мы в третьем периоде сравняли сравняли счет, но сразу после этого получили штраф за нарушение численного состава. Честно говоря, я был на льду и не увидел шестерых человек на площадке в этот момент, но потом разберем этот эпизод с командой», — приводит слова Меньшикова официальный сайт КХЛ.

«Йокерит» с 54 очками занимает третье место в Западной конференции, «Динамо» с 43 очками — на девятой строчке.