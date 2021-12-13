Марьямяки: «Йокериту» приходится слишком много работать, чтобы забросить хотя бы одну шайбу»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:5).

«Нам приходится слишком много работать, чтобы забросить хотя бы одну шайбу. Соперник гораздо лучше использовал свои моменты. У нас были тяжелые матчи в этой выездной серии, а в этом матче сыграл неполный состав, в таких условиях я доволен тем, как команда играла, ребята сделали все, что смогли. Плохая игра в меньшинстве? Просто так получилось, не могу сказать, почему. Пауза для нас очень важна — мы много путешествовали и устали, к тому же, за это время восстановятся выбывшие игроки. Приятно было увидеть нескольких наших болельщиков на трибуне — поддержка всегда помогает команде», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.

«Йокерит» с 54 очками занимает третье место в Западной конференции, «Динамо» с 43 очками — на девятой строчке.