«Йокерит» победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

У «Йокерита» шайбы забросили Джордан Шредер, Брайан О'Нилл, Марко Анттила, Маркус Хянникяйнен и Ханнес Бьорнинен. У «Динамо» отличился Оскар Линдберг.

«Йокерит» набрал 62 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. У «Динамо» 63 очка и 2-я позиция.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо М» (Москва) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Шредер — 11 (Фриман), 1:54 — 1:0. О`Нилл — 9, 8:53 — 2:0. Анттила — 6 (мен., Хянникяйнен), 32:16 — 3:0. Линдберг — 9 (О`Делл), 35:57 — 3:1. Хянникяйнен — 5 (Шредер, Турунен), 51:08 — 4:1. Бьернинен — 9 (бол., Коссила, Шредер), 57:05 — 5:1.

Вратари: Линдбек — Бочаров.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (11+8+11) — 26 (6+14+6).

Судьи: Бирин, Соин.

5 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».