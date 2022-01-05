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В КХЛ сообщили, что «Металлург» прибыл в аэропорт после матча с «Барысом»

20:08
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В КХЛ заявили, что «Металлург» прибыл в аэропорт после матча регулярного чемпионата с «Барысом» (2:3).

«Металлург» в аэропорту, проходят предполетные процедуры» , — сообщила пресс-служба.

Игра проходила без зрителей из-за чрезвычайного положения в столице Казахстана, которое было введено из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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