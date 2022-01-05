В КХЛ сообщили, что «Металлург» прибыл в аэропорт после матча с «Барысом»
20:08
В КХЛ заявили, что «Металлург» прибыл в аэропорт после матча регулярного чемпионата с «Барысом» (2:3).
«Металлург» в аэропорту, проходят предполетные процедуры» , — сообщила пресс-служба.
Игра проходила без зрителей из-за чрезвычайного положения в столице Казахстана, которое было введено из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны.
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