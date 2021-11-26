Гол Слепышева принес ЦСКА победу над «Йокеритом» в овертайме

ЦСКА в гостях победил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи одолели соперника со счетом 3:2 в овертайме.

Автором победного гола стал нападающий Антон Слепышев. Также на его счету в этом матче голевая передача.

ЦСКА с 42 очками поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Йокерит» с 45 баллами является лидером Запада.

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«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Плотников — 12 (бол., Слепышев, Григоренко), 7:50 — 0:1. Савинайнен — 4 (О`Нилл, Йенсен), 24:37 — 1:1. Савинайнен — 5 (Йенсен), 31:18 — 2:1. Андронов — 5 (Дальбек), 46:19 — 2:2. Слепышев — 6 (Григоренко), 62:08 — 2:3.

Вратари: Линдбек — Федотов.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 25 (9+7+9+0) — 41 (8+20+12+1).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

26 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».