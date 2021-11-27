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«Барыс» уступил «Витязю» и прервал серию из трех побед подряд

16:15
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«Барыс» на своем льду уступил «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Подольска победила со счетом 3:1.

«Барыс» прервал свою успешную серию, которая насчитывала три победы подряд. А «Витязь» выиграл второй матч подряд после провальной серии из шести поражений.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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