«Барыс» уступил «Витязю» и прервал серию из трех побед подряд

«Барыс» на своем льду уступил «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Подольска победила со счетом 3:1.

«Барыс» прервал свою успешную серию, которая насчитывала три победы подряд. А «Витязь» выиграл второй матч подряд после провальной серии из шести поражений.