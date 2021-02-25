«Йокерит» в овертайме вырвал победу у «Амура»

«Йокерит» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. Финская команда занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Амур» идет десятым на «Востоке» и уже лишился шансов на плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Г. Зогорна — 11 (бол., Голубев, Турбин), 6:04 — 0:1. Архипов — 5 (мен., Васильев, Аликин), 9:57 — 0:2. Шредер — 17 (Леписто, Йоэнсуу), 18:51 — 1:2. Регин — 7 (Йенсен), 36:39 — 2:2. Йенсен — 18 (Крейчик, Кивисте), 41:36 — 3:2. Бутузов — 15 (бол., Пьянов, Йордан), 55:50 — 3:3. Шредер — 18 (бол., О`Нилл), 62:03 — 4:3.

Вратари: Калниньш — Аликин.

Штраф: 22 — 10.

Броски: 35 (6+14+13+2) — 31 (12+4+15+0).

Судьи: Акузовский, Соин.

25 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».