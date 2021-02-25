СКА одержал победу в матче с «Витязем»

СКА обыграл «Витязь» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко, Иван Морозов и Кирилл Марченко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ожиганов — 7 (Морозов, Галимов), 11:04 — 1:0. Кузьменко — 18 (Кемппайнен, Ткачев), 18:24 — 2:0. Морозов — 12 (Токранов, Марченко), 22:08 — 3:0. Марченко — 15 (Галимов), 48:50 — 4:0.

Вратари: Самонов — Тодыков.

Штраф: 8 — 32.

Броски: 31 (7+9+15) — 18 (8+1+9).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

25 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8103 зрителя.

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