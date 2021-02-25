«Спартак» в овертайме уступил «Сибири»

«Сибирь» в овертайме победила «Спартак» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победный гол в активе Александра Шарова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Федоров — 12 (Юсе), 3:06 — 1:0. Миловзоров — 9 (бол., Шаров), 12:23 — 1:1. Шашков — 6 (Алексеев, Вл. Ушенин), 17:46 — 1:2. Ганзл — 12 (бол., Юсе, Талалуев), 30:04 — 2:2. Шаров — 6 (Ли), 64:53 — 2:3.

Вратари: Трушков — Красоткин.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 32 (10+10+10+2) — 26 (8+11+3+4).

Судьи: Белов, Оскирко.

25 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 3430 зрителей.