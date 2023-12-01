Яшкина увезли в больницу после падения в матче с «Автомобилистом»

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Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин был доставлен в больницу во время матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

30-летний чех получил травму на вбрасывании и покинул площадку, после чего его увезли в больницу.

В текущем сезоне Яшкин провел 36 матчей в КХЛ, в которых набрал 24 (18+6) очка.