Щитов: «Ковальчук будет заявкой «Спартака» в борьбе за Кубок Гагарина»
Бывший хоккеист Никита Щитов поделился мнением о возможном прихода форварда Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Я вижу Ковальчука в роли очень сильного помощника в раздевалке и на скамейке. Конечно, ему понадобится много времени, так как он достаточно пропустил. Но Илья по своей натуре — лидер. Таких лидеров у нас в лиге очень мало. В этом плане он очень поможет, в том числе и молодым ребятам. Такая фигура очень нужна команде. Если он подпишет контракт, то это будет хорошей заявкой «Спартака» в борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
29 ноября «СЭ» сообщил, что 40-летний Ковальчук станет игроком «Спартака» до конца нынешнего сезона.
Предыдущим клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|10
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|11
|Витязь
|37
|13
|24
|30
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -