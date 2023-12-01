Билялетдинов об игре «Ак Барса»: «Выходим ли из кризиса? Пока это не то, что мы хотим»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Отдача хорошая, ребята стараются делать то, что мы говорим, это радует. Нужная победа. Выходит ли команда из кризиса? Динамика хорошая, да, но есть еще вопросы, которые надо решать. Они потихонечку решаются, пока это не то, что мы хотим», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
«Ак Барс» одержал третью победу подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
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|22
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|Лада
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|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
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|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
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|Амур
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|Барыс
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|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Спартак
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|24
|14
|51
|2
|Динамо М
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|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|10
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|11
|Витязь
|37
|13
|24
|30
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4.12
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6.12
|1.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|1.12
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|1.12
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|1.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
|1.12
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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