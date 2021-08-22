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Якуб Крейчик: «У меня был контракт с «Йокеритом», но потом пришлось искать другие варианты»

22:39
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Новичок минского «Динамо» Якуб Крейчик рассказал, почему решил подписать контракт с командой из Белоруссии.

— Как сложился твой переход в «Динамо»?

— У меня был контракт с «Йокеритом», но потом пришлось искать другие варианты. Минское «Динамо» проявило интерес. Сразу же этот вариант стал для меня приоритетным, потому что «зубры» — это хорошая команда из КХЛ, одной из лучших лиг мира. Рад, что формальности были улажены, для меня это здорово, — цитирует Крейчика сайт «зубров».

— Какие ожидания перед сезоном?

— Знаю, что команда обновилась, появились новые легионеры и молодые белорусы. Уверен, что у нас будет сильная команда с хорошим взаимопониманием на льду, в раздевалке. В прошлом году «Динамо» показывало быстрый и атакующий хоккей. Думаю, так будет и в этом сезоне.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/intervyu/yakub-kreychik-perekhod-v-minskoe-dinamo-byl-dlya-menya-prioritetnym/

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Иван Шитик все материалы автора

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