Брагин: «Хафизуллин должен сыграть на домашнем турнире. Он в обойме СКА»
20:40
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча предсезонного Кубка чемпионов против «Ак Барса» (0:3).
«Поздравляю «Ак Барс» с победой в турнире, хорошая игра с их стороны. Мы быстро пропустили необязательные шайбы, соперник сыграл от счета, строго в обороне. Нам есть над чем поработать перед стартом чемпионата. На турнире мы хотели получить информацию практически по каждому игроку, и мы ее получили, сыграли с хорошими командами.
Что касается Хафизуллина, он в обойме, тренируется с командой, должен сыграть на домашнем турнире», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.
По информации «СЭ», защитник Динар Хафизуллин может перейти из СКА в «Ак Барс».
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