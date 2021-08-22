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Брагин: «Хафизуллин должен сыграть на домашнем турнире. Он в обойме СКА»

20:40
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча предсезонного Кубка чемпионов против «Ак Барса» (0:3).

«Поздравляю «Ак Барс» с победой в турнире, хорошая игра с их стороны. Мы быстро пропустили необязательные шайбы, соперник сыграл от счета, строго в обороне. Нам есть над чем поработать перед стартом чемпионата. На турнире мы хотели получить информацию практически по каждому игроку, и мы ее получили, сыграли с хорошими командами.

Что касается Хафизуллина, он в обойме, тренируется с командой, должен сыграть на домашнем турнире», — цитирует Брагина официальный сайт КХЛ.

По информации «СЭ», защитник Динар Хафизуллин может перейти из СКА в «Ак Барс».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/22/487381.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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