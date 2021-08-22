Антон Линдхольм: «Как только появилась ясность по контракту, я начал гуглить, что же такого есть в Белоруссии»

Шведский новичок «Динамо» из Минска Антон Линдхольм поделился ожиданиями от сезона.

— Как только появилась ясность по контракту, я начал гуглить, что же такого есть в Белорусии и, в частности, в Минске. В столице много исторических мест, культурных достопримечательностей. Однако пока я не сильно погружен в это и не могу сказать, что знаю многое о Белоруссии и Минске, — приводит слова Линдхольма сайт «Динамо».

— Был ли ты знаком с кем-то из игроков «Динамо» ранее?

— Конечно, я играл против некоторых на юниорском и молодежном уровнях. Но выступал в одной команде лишь с Лукас Бенгтссоном. Поэтому неплохо знаю только его.

— Каковы твои ожидания от сезона?

— Знаю, что «Динамо» — это команда, которая хочет выйти в плей-офф и пошуметь там. Конечно, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы помочь клубу достичь цели.

— Долго решал подписывать ли контракт с минским «Динамо»?

— Два дня — это очень быстро.

— Ставишь ли какие-то личные задачи перед собой на этот сезон?

— Хочу показать себе и всем в этой лиге, что я могу приносить пользу команде в атаке: забрасывать больше шайб, набирать больше очков.

— Было ли преимуществом «Динамо» при подписании контракта то, что в составе «зубров» уже есть шведские хоккеисты?

— Конечно, большим плюсом стало то, что в команде уже есть шведские ребята. Однако немаловажным является то, что в «Динамо» англоговорящий тренер.

— В какой роли ты видишь себя в «Динамо»?

— Я здорово играю в обороне, и это моя фишка. Конечно, мне бы хотелось дальше развивать свои атакующие навыки. Но думаю, я также очень полезен буду в меньшинстве.