Антон Линдхольм: «Как только появилась ясность по контракту, я начал гуглить, что же такого есть в Белоруссии»
Шведский новичок «Динамо» из Минска Антон Линдхольм поделился ожиданиями от сезона.
— Как только появилась ясность по контракту, я начал гуглить, что же такого есть в Белорусии и, в частности, в Минске. В столице много исторических мест, культурных достопримечательностей. Однако пока я не сильно погружен в это и не могу сказать, что знаю многое о Белоруссии и Минске, — приводит слова Линдхольма сайт «Динамо».
— Был ли ты знаком с кем-то из игроков «Динамо» ранее?
— Конечно, я играл против некоторых на юниорском и молодежном уровнях. Но выступал в одной команде лишь с Лукас Бенгтссоном. Поэтому неплохо знаю только его.
— Каковы твои ожидания от сезона?
— Знаю, что «Динамо» — это команда, которая хочет выйти в плей-офф и пошуметь там. Конечно, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы помочь клубу достичь цели.
— Долго решал подписывать ли контракт с минским «Динамо»?
— Два дня — это очень быстро.
— Ставишь ли какие-то личные задачи перед собой на этот сезон?
— Хочу показать себе и всем в этой лиге, что я могу приносить пользу команде в атаке: забрасывать больше шайб, набирать больше очков.
— Было ли преимуществом «Динамо» при подписании контракта то, что в составе «зубров» уже есть шведские хоккеисты?
— Конечно, большим плюсом стало то, что в команде уже есть шведские ребята. Однако немаловажным является то, что в «Динамо» англоговорящий тренер.
— В какой роли ты видишь себя в «Динамо»?
— Я здорово играю в обороне, и это моя фишка. Конечно, мне бы хотелось дальше развивать свои атакующие навыки. Но думаю, я также очень полезен буду в меньшинстве.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/intervyu/anton-lindkholm-dinamo-eto-komanda-kotoraya-khochet-vyyti-v-pley-off-i-poshumet-tam-ya-sdelayu-vse-o/
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