Яковлев установил новый рекорд результативности для российских защитников за один плей-офф КХЛ

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев отметился голевой передачей в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

Яковлев набрал в общей сложности 15-е очко и установил рекорд результативности для российских защитников за один плей-офф КХЛ, обогнав Антона Белова (14 очков в сезоне-2016/2017).

Рекорд среди защитников у Криса Ли, который в составе «Металлурга» в сехзоне-2016/2017 набрал 21 очко.