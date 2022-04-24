ЦСКА и «Металлург» не открыли счет в первом периоде четвертого матча финала Кубка Гагарина

ЦСКА принимает «Металлург» на своем льду в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Первый период закончился со счетом 0:0.

В первом периоде команды по разу играли в меньшинстве. У «Магнитки» удаление заработал нападающий Николай Голдобин, а ЦСКА получил малый штраф за нарушение численного состава.

Напомним, что «Магнитка» пока ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра пройдет в Магнитогорске 24 апреля.