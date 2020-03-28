Яковлев считает, что не стоит пренебрегать карантином

Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал, как проходит карантин в связи с коронавирусом. По его мнению, легионеров «Салавата Юлаева», уехавших до отмены сезона, можно понять.

— Во всем мире объявили пандемию. Что думаете делать? Может быть, самоизолироваться и уйти на карантин?

— Я считаю, что сейчас не стоит пренебрегать. Немного страшно от того, что происходит. Стал мыть руки гораздо чаще. Внимательно слежу за ребенком. В общем, мы ввели новые меры предосторожности. Немного закрылись, спрятались и стараемся без надобности из дома на выходить.

— Сезон в КХЛ был отменен. Стоило ли продолжать играть с участием шести команд?

— Многие иностранцы уехали домой. Сезон получается слишком разбитым. Понятно, что командам, которые вылетели, особо нет до этого дела. Но клубы, которые прошли дальше, тоже можно понять. Они показывали достаточно неплохой хоккей, а сейчас придется обо всем забыть.

— Как вам поступок легионеров «Салавата Юлаева», которые просто взяли и уехали еще до отмены сезона?

— Это европейцы. Они по-другому относятся к своему здоровью и к подобным опасностям. Мы, русский народ, подходим ко всему проще. Я считаю, что это нормальный поступок. Такой уж мы народ. Где-то это хорошо, а где-то именно это нас и губит. (Алена Гребенькова)

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