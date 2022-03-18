Яковлев поделился эмоциями после поражения «Металлурга» в матче с «Авангардом» в плей-офф КХЛ

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев высказался о поражении от «Авангарда» в матче второго раунда плей-офф КХЛ (1:8).

«Сказать, что не все получилось в сегодняшнем матче, — это ничего не сказать. Вообще ничего не получилось. Сразу в первой смене пятиминутное удаление, пропустили голы. Не об этом мы договаривались и не об этом мечтали.

Разницы нет, какой счет — 1:8 или 0:1. Игра проиграна, потом никто и не вспомнит, как она закончилась. Позитивный момент в том, что послезавтра следующий матч", — приводит слова Яковлева пресс-служба клуба.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдет 20 марта в Магнитогорске.