Фетисов о ситуации Федотова: «Закон не на стороне Ивана, к сожалению»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов вчера, 4 июля, отреагировал на задержание экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.

«Когда он должен был проходить военную службу? Во время Кубка Гагарина идти в армию? Даже не знаю, что сказать в этой связи. Все спортсмены, как граждане Российской Федерации, обязаны пройти воинскую службу и исполнить долг перед родиной. В свое время была система, в ЦСКА были офицеры. Другие команды тоже заранее об этом думали, и в призывном возрасте ребята в той или иной степени отдавали долг своей стране. Сейчас эта система отсутствует как таковая. Закон не на стороне Ивана, к сожалению», — цитирует Фетисова «Газета.Ru».

Ранее «СЭ» сообщил, что голкипер в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075) в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года. После этого решиться, где Федотов будет проходить службу.

В СМИ писали, что Федотов был призван в армию из-за конфликта с ЦСКА. У обладателя Кубка Гагарина в составе армейцев истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.