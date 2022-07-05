Фетисов: «Нельзя сравнивать ситуацию Федотова с моей, меня страна продала за валюту»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на сравнение Ирины Родниной его ситуации в прошлом и с инцидента, произошедшего и голкипером сборной России Иваном Федотовым.

В мае 2022 года вратарь заключил контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», а 1 июля был задержан по подозрению в уклонении от военной службы.

«С моей ситуацией и близко никакого сравнения нет. Не знаю, почему вдруг Ирина Константиновна решила со мной сравнить. Я был майором советской армии, и я не сам собирался в НХЛ, страна решила меня продать за валюту. Мне не понравился сам подход, но никаких нарушений не было. Я уволился из армии, министр обороны меня уволил, и я уехал. Не знаю, какие сравнения могут быть. Мне кажется, не совсем корректно сравнивать то, что было со мной, и то, что сейчас происходит с Иваном», — заявил 4 июля Фетисов «Газете.Ru».

Ранее «СЭ» сообщил, что голкипер в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075) в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года. После этого решиться, где Федотов будет проходить службу.

В СМИ писали, что Федотов был призван в армию из-за конфликта с ЦСКА. У обладателя Кубка Гагарина в составе армейцев истек контракт с красно-синими.