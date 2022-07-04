У Федотова конфисковали мобильный телефон

Как стало известно «СЭ», у отправленного в воинскую часть в Северодвинске вратаря Ивана Федотова конфисковали мобильный телефон.

Ранее Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. Вратарь подозревается в уклонении от службы в армии.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.

Иван Федотов — обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне-2021/22. Он был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).