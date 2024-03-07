Фетисов — о «проклятии Кубка континента»: «Глупость какая-то»

Бывший защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов поделился мнением о «проклятии Кубка континента».

«Глупость какая-то. Итоговый успех по окончании 68 матчей дает высокий посев в кубковых встречах на вылет. Ребята тренируются и много работают, в том числе ради таких достижений», — приводит слова Фетисова RT.

Кубок континента появился в сезоне-2009/10. Единственной командой в истории лиги, которая в одном сезоне стала победителем регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ является ЦСКА в сезоне-2018/19.

В сезоне КХЛ-2023/24 обладателем Кубка континента стало московское «Динамо».