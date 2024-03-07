Фетисов — о возвращении Ковальчука в «Спартак»: «В команде такой дядька точно нужен»

Бывший защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов прокомментировал возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я точно знаю: в команде такой дядька, ветеран, да как угодно можно называть, точно нужен. Он может похлопать по плечу в нужный момент, подсказать более молодым партнерам, найти подходящие слова. Мы не можем знать всю внутреннюю кухню, но допускаю: в раздевалке спартаковцев Илья играет важную роль», — приводит слова Фетисова RT.

Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре прошлого года. В текущем сезоне он набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф 40-летний форвард принял участие в 1 игре и не отметился голевыми действиями.